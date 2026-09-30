Laïcité et position inconfortable du PLQ

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, est-il vraiment à l'aise avec sa propre position concernant les lois sur la laïcité du Québec?

Dan son tour d'horizon, jeudi, l'animateur Patrick Lagacé souligne qu'il n'est pas dans l'ADN libéral d'adhérer à des mesures restreignant les signes religieux comme le hijab, ce qui place le parti dans une posture délicate.

Alors que la majorité des électeurs francophones appuie la loi 21, la clientèle électorale libérale — composée en grande partie d'anglophones et d'issus de l'immigration — y est nettement plus opposée, forçant la direction à jongler avec deux visions contradictoires.