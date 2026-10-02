Le passé relationnel et sexuel refait souvent surface au début d'une nouvelle relation amoureuse, entraînant son lot de questions et de jugements.

Faut-il dévoiler son nombre de partenaires sexuels ou garder cette information pour soi?

Écoutez la sexologue et psychothérapeute, Sylvie Lavallée, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle se penche sur cet enjeu délicat qui touche directement la confiance et l'authenticité au sein du couple.

La sexologue invite chacun à assumer son propre parcours sans nécessairement céder aux demandes d'un partenaire inquiet.

Selon elle, dévoiler ces informations peut parfois créer une hypervigilance néfaste et fragiliser la relation, même si ce chiffre fait simplement partie de l'expérience de vie de chacun.