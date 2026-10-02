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Système de santé

Mettre à nouveau les CLSC au coeur de la première ligne, est-ce réaliste?

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Entendu dans

La commission

le 2 octobre 2026 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mettre à nouveau les CLSC au coeur de la première ligne, est-ce réaliste?
Quatre partis politiques sur cinq misent sur les CLSC pour améliorer l’accès à la première ligne. Créé en 1971 , il y aujourd’hui 421 CLSC sur le territoire québécois. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Au cours de la campagne, la plupart des partis politiques ont exprimé vouloir accordé un rôle plus grand aux centres locaux de services communautaires (CLSC) pour désengorger la première ligne de soins au Québec.

Quels sont les besoins réels des CLSC qui devraient être comblés, afin qu'ils puissent remplir correctement ce rôle?

Écoutez Dr Philippe Melanson, président de l'Association des médecins de CLSC du Québec, expliquer comment cela pourrait se concrétiser, vendredi midi à La commission

«Pour améliorer la situation, d'ici à ce qu'on améliore la pénurie, c'est important d'avoir du personnel de soutien aux équipes médicales, d'avoir des locaux qui sont efficaces et adéquats, des équipements médicaux...»

Dr Philippe Melanson

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