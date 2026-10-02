Système de santé

Au cours de la campagne, la plupart des partis politiques ont exprimé vouloir accordé un rôle plus grand aux centres locaux de services communautaires (CLSC) pour désengorger la première ligne de soins au Québec.

Quels sont les besoins réels des CLSC qui devraient être comblés, afin qu'ils puissent remplir correctement ce rôle?

Écoutez Dr Philippe Melanson, président de l'Association des médecins de CLSC du Québec, expliquer comment cela pourrait se concrétiser, vendredi midi à La commission.