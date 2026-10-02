Hydro-Québec et les centres de données

Les controversés centres de données ont une demande colossale sur le réseau d'Hydro-Québec.

Alors que la Régie de l'énergie étudie une demande d'attribution de 2500 mégawatts supplémentaires pour ces infrastructures, soit l'équivalent de la consommation de deux millions de résidences, une question se pose:

Les centres de données devraient-elles payer le «coût complet» des nouvelles installations de production et de transport d'électricité?

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, répondre à la question, vendredi midi à La commission.

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