Paul St-Pierre Plamondon comparé à Donald Trump

À l'approche de la fin de la campagne électorale, la tension monte chez les chefs de parti, donnant lieu à des déclarations coup de poing et à tentatives de discréditer les adversaires.

D'entrée de jeu, la comparaison controversée de la caquiste France-Élaine Duranceau, associant Paul St-Pierre Plamondon à Donald Trump, ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle par le conservateur Éric Duhaime pour la rédaction de son livre font vivement réagir.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi midi, en ouverture de l'émission La commission.