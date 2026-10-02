Alternative aux produits importés

Grâce à un investissement majeur de 25 millions de dollars, la compagnie québécoise Carotté a réussi le pari de produire et de commercialiser des mini-carottes locales, offrant ainsi une alternative d'ici aux produits importés des États-Unis.

Marc-Olivier Daigneault, copropriétaire et vice-président ventes et développement de l'entreprise, confirme que le produit est désormais distribué à travers la majorité des grandes bannières de supermarchés du Québec et de l'Est du Canada.

Écoutez-le aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.