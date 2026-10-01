Hausse de prix à prévoir pour la poutine?

En pleine expansion avec l'ouverture prochaine de sa 30ᵉ succursale, la Fromagerie Victoria refuse toujours de s'implanter sur l'île de Montréal.

En entrevue avec Patrick Lagacé, la directrice marketing de l'entreprise explique que la livraison quotidienne de fromage en grains frais, jamais réfrigéré, est incompatible avec «la congestion et les cônes orange» de la métropole.

L'entreprise privilégie la Rive-Sud et la Rive-Nord en attendant d'y bâtir une usine de transformation.

Écoutez Marikim Dion de la Fromagerie Victoria, jeudi à Lagacé le matin.

Par ailleurs, l'augmentation des coûts du carburant et des matières premières pourrait entraîner une hausse du prix de la poutine d'ici l'hiver.