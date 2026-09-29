En dépit des menaces tarifaires de Donald Trump, le Canada maintient le cap et annonce de nouveaux investissements.
Écoutez les nouvelles économiques avec Michèle Boisvert au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Steelco, en Ontario, fait des mises à pied en raison de la guerre commerciale;
- Mark Carney annonce un investissement privé de 33 milliards de dollars pour la deuxième phase du projet LNG Canada en Colombie-Britannique;
- On aborde la volatilité du marché boursier, la suspension de l'entrée en bourse d'une entreprise majeure et les risques existentiels liés à l'IA d'Anthropic.