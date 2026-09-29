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Économie

Malgré les menaces de Trump, le Canada continue d'investir

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2026 17:59

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Malgré les menaces de Trump, le Canada continue d'investir
À vos intérêts / Cogeco Média

En dépit des menaces tarifaires de Donald Trump, le Canada maintient le cap et annonce de nouveaux investissements.

Écoutez les nouvelles économiques avec Michèle Boisvert au micro de Gino Chouinard.

Les sujets discutés

  • Steelco, en Ontario, fait des mises à pied en raison de la guerre commerciale;
  • Mark Carney annonce un investissement privé de 33 milliards de dollars pour la deuxième phase du projet LNG Canada en Colombie-Britannique;
  • On aborde la volatilité du marché boursier, la suspension de l'entrée en bourse d'une entreprise majeure et les risques existentiels liés à l'IA d'Anthropic.

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