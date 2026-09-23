Économie et infrastructures

Le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-39, une imposante législation de 243 pages visant à accélérer la réalisation des grands projets économiques.

Certains analystes croient que ce projet permettrait de limiter les droits des travailleurs et ne respecterait pas certaines normes environnementales. Le gouvernement s'expose maintenant aux critiques de groupes syndicaux, environnementaux et possiblement de l'opposition officielle à la Chambre des communes.

Écoutez Martine Hébert, sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, mercredi, vulgariser C-39 à La commission.