Chronique affaires

Si les programmes de fidélité donnent l'impression de récompenser les consommateurs avec des rabais ou de petits chèques-cadeaux, ils servent d'abord et avant tout à collecter une quantité massive de données personnelles.

En analysant le comportement d'achat des membres, les commerçants peuvent offrir une personnalisation de produits poussée et cibler très précisément leurs offres publicitaires.

Écoutez le chroniqueur affaires, Patrick Renaud, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.