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Chronique affaires

Cartes de fidélité: une mine d'or de données sous le couvert de rabais

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2026 17:11

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Cartes de fidélité: une mine d'or de données sous le couvert de rabais
Au Québec, les cartes de fidélité permettent aux entreprises de collecter des données pour personnaliser les offres et augmenter les ventes jusqu’à 15%. / AdobeStock/hedgehog94

Si les programmes de fidélité donnent l'impression de récompenser les consommateurs avec des rabais ou de petits chèques-cadeaux, ils servent d'abord et avant tout à collecter une quantité massive de données personnelles.

En analysant le comportement d'achat des membres, les commerçants peuvent offrir une personnalisation de produits poussée et cibler très précisément leurs offres publicitaires.

Écoutez le chroniqueur affaires, Patrick Renaud, à ce sujet, mardi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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