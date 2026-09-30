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Le PM Canadien est-il un candidat au Prix Nobel de la paix?

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Entendu dans

La commission

le 30 septembre 2026 12:19

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le PM Canadien est-il un candidat au Prix Nobel de la paix?
La commission / Cogeco Média

En ouverture de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent de la perception internationale du Premier ministre canadien et les rumeurs quant à une possible nomination pour le prix Nobel de la paix ou la couverture du magazine Time.

Le duo traite ensuite du départ annoncé de la directrice générale de la Sûreté du Québec (SQ), Johanne Beausoleil, avant la fin de son mandat prévu en 2029.

Enfin, Nathalie Normandeau rapporte une nouvelle de dernière minute concernant un bagarre survenue dans le cockpit d'un avion de la compagnie Flydubai: le copilote est soupçonné par les autorités israéliennes d'avoir tenté de faire écraser l'appareil, ce qui serait considéré comme un acte terroriste.

Écoutez l'ouverture de l'émission La commission, mercredi midi. 

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