Christine Fréchette à Lagacé le matin

La cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ) et première ministre sortante, Christine Fréchette, s'inquiète des répercussions économiques d'un éventuel référendum si le Parti québécois (PQ) accède au pouvoir.

Selon elle, la simple perspective d'une consultation populaire déclencherait une période d'incertitude et d'instabilité politique néfaste pour le Québec.

Elle soutient que ce climat d'inconnu inciterait les entreprises à freiner ou à reporter leurs projets d'investissement dans la province, aggravant ainsi un contexte économique mondial déjà fragile.

Écoutez la première ministre sortante et cheffe de la CAQ répondre aux questions de Patrick Lagacé, jeudi, à quelques jours du scrutin du 5 octobre.