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Élections 2026

Le choix du Québec 2026: dernier tour de piste des cinq chefs à Lagacé le matin

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 07:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le choix du Québec 2026: dernier tour de piste des cinq chefs à Lagacé le matin
Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ). / Montage La Presse Canadienne/Jacques Boissinot

À trois jours de l'ouverture officielle des bureaux de vote, l'animateur Patrick Lagacé s'est entretenu en rafale les cinq principaux chefs politiques.

Écoutez les chefs faire le point, vendredi matin, à Lagacé le matin.

«On veut aider les gens à réduire le coût de la vie [...] Ma vision d'un Québec pour les quatre prochaines années, c'est d'avoir des enfants qui apprennent davantage dans nos belles écoles [...] et d'avoir des aînés qui vieillissent aussi à la maison, entourés des leurs...» 

Christine Fréchette, Coalition avenir Québec (CAQ)

«La première priorité, ça va être de faire le ménage [...] et comme premier projet de loi, on va geler notre propre salaire de député [...] jusqu'à temps qu'on retrouve l'équilibre budgétaire...» 

Paul St-Pierre Plamondon, Parti québécois (PQ)

«La priorité, c'est de reprendre le contrôle de nos finances publiques [...] puis le projet le plus structurant, c'est de mettre fin à la crise du logement, et ça, ça passe par bâtir 100 000 logements par année...»

Charles Milliard, Parti libéral du Québec (PLQ)

«J'en ai trois [priorités]: le logement, le logement, le logement! [...] N'allez pas au vote stratégique, votez avec votre cœur...»

Ruba Ghazal, Québec solidaire (QS)

«Notre priorité, c'est de laisser plus d'argent dans les poches des contribuables [...] Pour nous, le changement, ça ne veut pas dire refaire la campagne [référendaire] de 95 ou de 1980, c'est de revoir le modèle de l'État...» 

Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec (PCQ)

Ne manquez pas la soirée électorale sur l'ensemble des stations parlées de Cogeco Média dès 18h30 le 5 octobre

Cogeco Média

Source: Cogeco Média

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