Élections 2026

À trois jours de l'ouverture officielle des bureaux de vote, l'animateur Patrick Lagacé s'est entretenu en rafale les cinq principaux chefs politiques.
Écoutez les chefs faire le point, vendredi matin, à Lagacé le matin.
«On veut aider les gens à réduire le coût de la vie [...] Ma vision d'un Québec pour les quatre prochaines années, c'est d'avoir des enfants qui apprennent davantage dans nos belles écoles [...] et d'avoir des aînés qui vieillissent aussi à la maison, entourés des leurs...»
«La première priorité, ça va être de faire le ménage [...] et comme premier projet de loi, on va geler notre propre salaire de député [...] jusqu'à temps qu'on retrouve l'équilibre budgétaire...»
«La priorité, c'est de reprendre le contrôle de nos finances publiques [...] puis le projet le plus structurant, c'est de mettre fin à la crise du logement, et ça, ça passe par bâtir 100 000 logements par année...»
«J'en ai trois [priorités]: le logement, le logement, le logement! [...] N'allez pas au vote stratégique, votez avec votre cœur...»
«Notre priorité, c'est de laisser plus d'argent dans les poches des contribuables [...] Pour nous, le changement, ça ne veut pas dire refaire la campagne [référendaire] de 95 ou de 1980, c'est de revoir le modèle de l'État...»
Ne manquez pas la soirée électorale sur l'ensemble des stations parlées de Cogeco Média dès 18h30 le 5 octobre
Source: Cogeco Média