Chronique culturelle

Au Musée des beaux-arts de Montréal, l'exposition hautement attendue «Les frémissements de l'âme», consacrée à l'artiste japonaise Chiharu Shiota, émerveille déjà les visiteurs.

Il s'agit de la plus importante exposition jamais dédiée à cette artiste, reconnue à travers le monde pour ses spectaculaires œuvres immersives composées de milliers de fils entrelacés.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Bénédicte Lebel, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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