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Méchanceté gratuite d'adultes envers des ados

Comité LGBTQ+ dans une école: déferlement de haine sur Facebook

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 09:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Comité LGBTQ+ dans une école: déferlement de haine sur Facebook
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'école secondaire Jeanne-Mance à Montréal a dû fermer les commentaires sur sa page Facebook à la suite d'un déferlement de messages violents sous une publication présentant simplement un comité d'entraide et de soutien LGBTQ+ pour ses élèves.

Le chroniqueur Frédéric Labelle s'insurge contre la méchanceté gratuite d'adultes s'en prenant à des jeunes en plein questionnement, déplorant la normalisation des propos haineux et la légitimation d'un tel discours dans l'espace virtuel. 

Écoutez tous les détails à ce sujet, lors de sa chronique réseaux sociaux, vendredi, à l'émission Lagacé le matin

«À quel point t'es fragile dans la vie pour commenter de la merde sur une page d'école secondaire pour un groupe d'ados qui est contre l'intimidation?»

Frédéric Labelle

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