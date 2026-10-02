Méchanceté gratuite d'adultes envers des ados

L'école secondaire Jeanne-Mance à Montréal a dû fermer les commentaires sur sa page Facebook à la suite d'un déferlement de messages violents sous une publication présentant simplement un comité d'entraide et de soutien LGBTQ+ pour ses élèves.

Le chroniqueur Frédéric Labelle s'insurge contre la méchanceté gratuite d'adultes s'en prenant à des jeunes en plein questionnement, déplorant la normalisation des propos haineux et la légitimation d'un tel discours dans l'espace virtuel.

Écoutez tous les détails à ce sujet, lors de sa chronique réseaux sociaux, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.