Seul face aux avocats de l'État

Sébastien Fortier, ancien athlète paralympique et courtier hypothécaire rendu tétraplégique lors d'un accident de travail, s'est heurté à l'absurdité administrative de la CNESST.

Alors qu'il proposait une option d'adaptation pour son véhicule usagé qui aurait fait économiser 5000 $ à l'État, l'organisme a refusé sous prétexte que le modèle comportait des sièges en cuir.

Seul face aux avocats de la CNESST devant les tribunaux, M. Fortier a finalement eu gain de cause.

Écoutez le raconter sa lutte acharnée, vendredi au micro de Patrick Lagacé.