Seul face aux avocats de l'État

Sébastien Fortier, ancien athlète paralympique et courtier hypothécaire rendu tétraplégique lors d'un accident de travail, s'est heurté à l'absurdité administrative de la CNESST.
Alors qu'il proposait une option d'adaptation pour son véhicule usagé qui aurait fait économiser 5000 $ à l'État, l'organisme a refusé sous prétexte que le modèle comportait des sièges en cuir.
Seul face aux avocats de la CNESST devant les tribunaux, M. Fortier a finalement eu gain de cause.
Écoutez le raconter sa lutte acharnée, vendredi au micro de Patrick Lagacé.
«Quand on fait affaire avec la CSST, c'est une feuille avec des petites cases. Puis quand on pense en dehors des petites cases, ça devient extrêmement compliqué.»