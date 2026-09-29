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Vers un incident diplomatique avec la monarchie?

«Paul St-Pierre Plamondon a envoyé un message très, très fort»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2026 16:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Paul St-Pierre Plamondon a envoyé un message très, très fort»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Les dépenses de voyage de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, ont fait sortir le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon de ses gonds.

Le leader souverainiste, premier dans les sondages, a réagi avec véhémence aux révélations concernant un voyage en Norvège et au Danemark de la gouverneure générale, dont les coûts s'élèvent à plus de 711 000 $. Il s'oppose fermement au financement de la monarchie par le Québec et a même interpellé la lieutenante-gouverneure.

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau qui fait le point sur le coup de gueule de PSPP concernant les dépenses de Mary Simon.

Autres sujets abordés

  • Le plan en justice du Parti conservateur visant à faire rembourser les frais d'incarcération par les détenus;
  • La promesse de la CAQ d'offrir la gratuité des permis de chasse et de pêche;
  • Les déclarations de Marc Carney au New York Times concernant les seuils d'immigration au Canada.

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