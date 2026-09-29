Vers un incident diplomatique avec la monarchie?

Les dépenses de voyage de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, ont fait sortir le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon de ses gonds.

Le leader souverainiste, premier dans les sondages, a réagi avec véhémence aux révélations concernant un voyage en Norvège et au Danemark de la gouverneure générale, dont les coûts s'élèvent à plus de 711 000 $. Il s'oppose fermement au financement de la monarchie par le Québec et a même interpellé la lieutenante-gouverneure.

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau qui fait le point sur le coup de gueule de PSPP concernant les dépenses de Mary Simon.

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