Coup monté ou hasard?

Une vidéo montrant la créatrice de contenu Bianca Longpré, alias la «Mère ordinaire», tomber en panne sèche devant l'autobus de campagne du Parti québécois a enflammé les réseaux sociaux.

L'influenceuse et son conjoint François Massicotte démentent fermement la thèse du coup monté.

Elle raconte avec humour comment le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, lui a spontanément prêté secours en lui payant un bidon d'essence, une dette cocasse qu'elle espère régler directement avec le potentiel futur premier ministre.

Écoutez le témoignage de l'autrice derrière le compte «Mère Ordinaire», vendredi à Lagacé le matin.