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Coup monté ou hasard?

Secourue par Paul St-Pierre Plamondon: Bianca Longpré raconte sa panne

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le October 2, 2026 9:22 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Secourue par Paul St-Pierre Plamondon: Bianca Longpré raconte sa panne
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Une vidéo montrant la créatrice de contenu Bianca Longpré, alias la «Mère ordinaire», tomber en panne sèche devant l'autobus de campagne du Parti québécois a enflammé les réseaux sociaux.

L'influenceuse et son conjoint François Massicotte démentent fermement la thèse du coup monté.

Elle raconte avec humour comment le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, lui a spontanément prêté secours en lui payant un bidon d'essence, une dette cocasse qu'elle espère régler directement avec le potentiel futur premier ministre.

Écoutez le témoignage de l'autrice derrière le compte «Mère Ordinaire», vendredi à Lagacé le matin

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