 Aller au contenu
Hausse de violence

Sécurité dans le métro: les constables de la STM réclament des armes

par 98.5

0:00
5:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 08:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Sécurité dans le métro: les constables de la STM réclament des armes
La STM refuse la demande d'armer ses agents de la paix, arguant que la force est déjà trop utilisée... / Adobe Stock

Devant la détérioration du climat de sécurité et la hausse de la violence dans le réseau de transport montréalais depuis la pandémie, la Fraternité des constables et agents de la paix de la STM réclame le droit de porter une arme à feu.

Leur syndicat estime qu'il s'agit d'une mesure de protection nécessaire. 

Écoutez le président de la Fraternité, Kevin Grenier, défendre l'idée, vendredi au micro de Patrick Lagacé. 

Il soutient que les agents ne sont pas suffisamment équipés pour faire face aux individus armés ou désorganisés qui circulent dans le métro.

«Le travail qu'on fait, c'est du travail policier. On fait de la patrouille, on a le mandat de protéger et de sécuriser les usagers, les lieux.»

Kevin Grenier

Vous aimerez aussi

Octogénaire sauvagement assassinée: «Le SPVM devrait s'expliquer»
Lagacé le matin
Octogénaire sauvagement assassinée: «Le SPVM devrait s'expliquer»
0:00
23:26
Vidéo IA virale: Bernard Drainville dans le Titanic
Lagacé le matin
Vidéo IA virale: Bernard Drainville dans le Titanic
0:00
6:21
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Ça a beau être faux, impossible, les gens vont quand même voter pour ça»
Rattrapage
Faire payer les détenus pour leur incarcération
«Ça a beau être faux, impossible, les gens vont quand même voter pour ça»
Secourue par Paul St-Pierre Plamondon: Bianca Longpré raconte sa panne
Rattrapage
Coup monté ou hasard?
Secourue par Paul St-Pierre Plamondon: Bianca Longpré raconte sa panne
Absurdités bureaucratiques à la CNESST: le combat de Sébastien Fortier
Rattrapage
Seul face aux avocats de l'État
Absurdités bureaucratiques à la CNESST: le combat de Sébastien Fortier
Émeutes en France et tensions en Iran: le survol de Jean-François Lépine
Rattrapage
International
Émeutes en France et tensions en Iran: le survol de Jean-François Lépine
Une scène de meurtre manquée par la police: l'affaire Ducharme
Rattrapage
La nièce de la victime a relancé l'enquête
Une scène de meurtre manquée par la police: l'affaire Ducharme
Pivot commercial du Canada: le virage vers l'Europe analysé par Dimitri Soudas
Rattrapage
Politique fédérale
Pivot commercial du Canada: le virage vers l'Europe analysé par Dimitri Soudas
Le choix du Québec 2026: dernier tour de piste des cinq chefs à Lagacé le matin
Rattrapage
Élections 2026
Le choix du Québec 2026: dernier tour de piste des cinq chefs à Lagacé le matin
«Le régime à prestations déterminées, c'est de loin le plus généreux...»
Rattrapage
Comprendre son régime de retraite
«Le régime à prestations déterminées, c'est de loin le plus généreux...»
Éric Duhaime et l'IA: «Ce qui est un problème, c'est qu'il ne l'a pas dit avant»
Rattrapage
Il en a eu recours pour son livre
Éric Duhaime et l'IA: «Ce qui est un problème, c'est qu'il ne l'a pas dit avant»
Vidéo IA virale: Bernard Drainville dans le Titanic
Rattrapage
Lagacé le matin
Vidéo IA virale: Bernard Drainville dans le Titanic
À VOIR | Shesterkin devient le 18e gardien de l'histoire à marquer un but
Rattrapage
Dans un gain des Rangers
À VOIR | Shesterkin devient le 18e gardien de l'histoire à marquer un but
Spécial «électoral» | L’énigme du vendredi 2 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «électoral» | L’énigme du vendredi 2 octobre
Drake, Noah Kahan et Mara Tremblay: les sorties de la semaine
Rattrapage
Récentes nouveautés musicales
Drake, Noah Kahan et Mara Tremblay: les sorties de la semaine
Octogénaire sauvagement assassinée: «Le SPVM devrait s'expliquer»
Rattrapage
Poignardée 34 fois dans sa RPA
Octogénaire sauvagement assassinée: «Le SPVM devrait s'expliquer»