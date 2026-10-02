Hausse de violence

Devant la détérioration du climat de sécurité et la hausse de la violence dans le réseau de transport montréalais depuis la pandémie, la Fraternité des constables et agents de la paix de la STM réclame le droit de porter une arme à feu.

Leur syndicat estime qu'il s'agit d'une mesure de protection nécessaire.

Écoutez le président de la Fraternité, Kevin Grenier, défendre l'idée, vendredi au micro de Patrick Lagacé.

Il soutient que les agents ne sont pas suffisamment équipés pour faire face aux individus armés ou désorganisés qui circulent dans le métro.