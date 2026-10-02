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Il en a eu recours pour son livre

Éric Duhaime et l'IA: «Ce qui est un problème, c'est qu'il ne l'a pas dit avant»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Éric Duhaime et l'IA: «Ce qui est un problème, c'est qu'il ne l'a pas dit avant»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a reconnu avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour la rédaction de son plus récent livre.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin, vendredi, à Lagacé le matin.

Selon lui, il faut distinguer l'usage de l'IA visant à se prévaloir personnellement d'un talent artistique de ce qu'a fait M. Duhaime, qui s'apparente davantage à un outil de recherche comparable à un moteur de recherche.

Il estime toutefois qu'un devoir de transparence aurait été préférable. 

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