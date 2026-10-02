Il en a eu recours pour son livre

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a reconnu avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour la rédaction de son plus récent livre.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin, vendredi, à Lagacé le matin.

Selon lui, il faut distinguer l'usage de l'IA visant à se prévaloir personnellement d'un talent artistique de ce qu'a fait M. Duhaime, qui s'apparente davantage à un outil de recherche comparable à un moteur de recherche.

Il estime toutefois qu'un devoir de transparence aurait été préférable.