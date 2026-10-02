Vidéo IA virale: Bernard Drainville dans le Titanic

L’intelligence artificielle s’invite à la politique québécoise avec une vidéo virale détournant une scène culte du Titanic...

Le montage parodie Bernard Drainville, Eric Girard et Ian Lafrenière jouant du violon pendant le naufrage, alors qu’Olivier Primeau tente de s'échapper.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle à ce sujet, vendredi à Lagacé le matin.

Il revient aussi sur la panne sèche de Bianca Longpré, secourue par Paul St-Pierre Plamondon.

Son conjoint, l’humoriste François Massicotte, confirme qu’il ne s’agissait pas d’un coup monté, racontant ses propres déboires avec les pannes d'essence...