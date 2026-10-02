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La nièce de la victime a relancé l'enquête

Une scène de meurtre manquée par la police: l'affaire Ducharme

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 08:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Une scène de meurtre manquée par la police: l'affaire Ducharme
Sur le terrain avec Carl Marchand / Cogeco Média

En 2022, Rollande Ducharme est retrouvée morte dans son appartement.

Malgré 34 coups de poignard et des traces de lutte, les premiers répondants concluent à une chute accidentelle.

C'est l'insistance de sa nièce, Édith Perreault, filmant la scène et remarquant des détails anormaux, qui pousse les autorités à ouvrir une enquête pour meurtre.

Élyse Quenneville-Perreault a récemment été condamnée à 18 ans de prison pour ce crime.

La juge Hélène Di Salvo s'est étonnée de cette grave aveuglement initial des policiers et des paramédics.

Écoutez Carl Marchand expliquer le tout, lors de sa chronique sur le terrain, vendredi à Lagacé le matin.  

«On a un médecin qui avait prononcé la victime morte par téléphone, il y avait un coroner qui avait dit que l'enquête n'était pas nécessaire par téléphone... c'est comme si toutes les tranches du fromage suisse s'étaient alignées.»

Carl Marchand

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