La nièce de la victime a relancé l'enquête

En 2022, Rollande Ducharme est retrouvée morte dans son appartement.

Malgré 34 coups de poignard et des traces de lutte, les premiers répondants concluent à une chute accidentelle.

C'est l'insistance de sa nièce, Édith Perreault, filmant la scène et remarquant des détails anormaux, qui pousse les autorités à ouvrir une enquête pour meurtre.

Élyse Quenneville-Perreault a récemment été condamnée à 18 ans de prison pour ce crime.

La juge Hélène Di Salvo s'est étonnée de cette grave aveuglement initial des policiers et des paramédics.

Écoutez Carl Marchand expliquer le tout, lors de sa chronique sur le terrain, vendredi à Lagacé le matin.