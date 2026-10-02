Comprendre son régime de retraite

Selon une analyse de TELUS Santé, près de 60 % des travailleurs cotisant à un régime de retraite ne comprennent pas son fonctionnement.
Que faut-il savoir sur les trois modèles principaux, c'est-à-dire le REER collectif, le régime à cotisations déterminées et le régime à prestations déterminées?
Écoutez Alexandre Leblond expliquer le tout, lors de sa chronique financière, vendredi à Lagacé le matin.
«60 % des gens qui cotisent à un régime de retraite ne sont pas capables de l'expliquer.»
Il termine avec un conseil sur l'achat local: privilégier le paiement par carte de débit ou en argent comptant permet d'éviter aux petits commerçants et restaurateurs des frais bancaires exorbitants, leur permettant ainsi de doubler leur marge de profit.