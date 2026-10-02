Comprendre son régime de retraite

Selon une analyse de TELUS Santé, près de 60 % des travailleurs cotisant à un régime de retraite ne comprennent pas son fonctionnement.

Que faut-il savoir sur les trois modèles principaux, c'est-à-dire le REER collectif, le régime à cotisations déterminées et le régime à prestations déterminées?

Écoutez Alexandre Leblond expliquer le tout, lors de sa chronique financière, vendredi à Lagacé le matin.