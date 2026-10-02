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Faire payer les détenus pour leur incarcération

«Ça a beau être faux, impossible, les gens vont quand même voter pour ça»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 09:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Ça a beau être faux, impossible, les gens vont quand même voter pour ça»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Parmi les plus récentes propositions du Parti conservateur du Québec (PCQ) d'Éric Duhaime: facturer les détenus en prison pour les coûts de leur emprisonnement.  

Malgré cette démonstration d'infaisabilité de cette approche, l'appui populaire demeure fort. 

À quoi peut-on attribuer cette volonté des électeurs favorables au PCQ?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi à Lagacé le matin. 

«Ils font des annonces [...] qui ont l'air faciles... mais pourquoi personne n'y a pensé avant?»

Luc Ferrandez

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