Faire payer les détenus pour leur incarcération

Parmi les plus récentes propositions du Parti conservateur du Québec (PCQ) d'Éric Duhaime: facturer les détenus en prison pour les coûts de leur emprisonnement.
Malgré cette démonstration d'infaisabilité de cette approche, l'appui populaire demeure fort.
À quoi peut-on attribuer cette volonté des électeurs favorables au PCQ?
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi à Lagacé le matin.
«Ils font des annonces [...] qui ont l'air faciles... mais pourquoi personne n'y a pensé avant?»