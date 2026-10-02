Faire payer les détenus pour leur incarcération

Parmi les plus récentes propositions du Parti conservateur du Québec (PCQ) d'Éric Duhaime: facturer les détenus en prison pour les coûts de leur emprisonnement.

Malgré cette démonstration d'infaisabilité de cette approche, l'appui populaire demeure fort.

À quoi peut-on attribuer cette volonté des électeurs favorables au PCQ?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi à Lagacé le matin.