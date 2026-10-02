Après deux semaines d'absence, Frédéric Labelle effectue son retour à Lagacé le matin avec Les humeurs de Fred.

Coulisses cocasses du studio — où Valérie Lebeuf a été surprise à déverser une quantité impressionnante de ketchup sur sa poutine en studio —, les gaffes de fin de campagne électorale et la découverte de candidatures indépendantes pour le moins originales à Chambly... sa chronique ne manque pas de piquant.

Il rappelle également l'importance d'aller voter lundi en jetant un œil amusé sur des archives des années 1960 portant sur le droit de vote des femmes.

Écoutez les humeurs de Frédéric Labelle, vendredi à l'émission Lagacé le matin.