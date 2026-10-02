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Fin de campagne électorale

Humeurs de Fred: poutine au ketchup, candidates particulières et vote des femmes

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 10:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Humeurs de Fred: poutine au ketchup, candidates particulières et vote des femmes
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Après deux semaines d'absence, Frédéric Labelle effectue son retour à Lagacé le matin avec Les humeurs de Fred.

Coulisses cocasses du studio — où Valérie Lebeuf a été surprise à déverser une quantité impressionnante de ketchup sur sa poutine en studio —, les gaffes de fin de campagne électorale et la découverte de candidatures indépendantes pour le moins originales à Chambly... sa chronique ne manque pas de piquant. 

Il rappelle également l'importance d'aller voter lundi en jetant un œil amusé sur des archives des années 1960 portant sur le droit de vote des femmes.

Écoutez les humeurs de Frédéric Labelle, vendredi à l'émission Lagacé le matin

«Quand on est sur le bord de voir Sol Zanetti "twerker" ou qu'on assiste en direct à la pédicure d'Andrés Fontecilla... ça sonne une fin de campagne.»

Frédéric Labelle

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