 Aller au contenu
Absentéisme des équipes éducatives

«On peut parler d’une véritable détresse sur le terrain»

par 98.5

0:00
12:40

Entendu dans

La commission

le 30 septembre 2026 12:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On peut parler d’une véritable détresse sur le terrain»
Une salle de classe vide / Adobe Stock

L’absentéisme n’est pas seulement un fléau qui frappe le secteur de la santé, mais aussi le milieu de l'éducation.

Selon un article de Radio-Canada, la prise de congés de maladie, d’invalidité et les lésions professionnelles ont considérablement augmenté chez les employés du ministère de l’Éducation dans les cinq dernières années.

Les postes les plus touchés sont le personnel de soutien, les éducatrices en services de garde et les techniciennes en éducation spécialisée.

Écoutez Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, réagir à ces nouvelles données, mercredi, à La commission.

Il explique que les cas de violence de plus en plus fréquents dans les établissements scolaires expliquent en partie la fatigue des équipes éducatives.

«Avant l'arrivée de la pandémie, on voyait déjà une montée des gestes de violence, des insultes, des incidents, des problèmes de CNESST qui étaient récurrents, qui déstabilisent l'ensemble des équipes-écoles [...] Donc, est-ce que le chiffre est exagéré? Sûrement, mais la réalité est là.»

Francis Coté

Vous aimerez aussi

Spécial «électoral» | L’énigme du mercredi 30 septembre
Lagacé le matin
Spécial «électoral» | L’énigme du mercredi 30 septembre
0:00
2:00
Soins palliatifs dans la rue: un besoin urgent et méconnu
Lagacé le matin
Soins palliatifs dans la rue: un besoin urgent et méconnu
0:00
9:07
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le PM Canadien est-il un candidat au Prix Nobel de la paix?
Rattrapage
La commission
Le PM Canadien est-il un candidat au Prix Nobel de la paix?
Un taux de participation à 85 % au Québec si le vote était obligatoire?
Rattrapage
Élections 2026
Un taux de participation à 85 % au Québec si le vote était obligatoire?
Promesse de 100 000 logements par an: «Un levier économique majeur» selon le PLQ
Rattrapage
Coût de la vie
Promesse de 100 000 logements par an: «Un levier économique majeur» selon le PLQ
Permis de chasse et pêche gratuits: une promesse de la CAQ qui fait réagir
Rattrapage
Élections 2026
Permis de chasse et pêche gratuits: une promesse de la CAQ qui fait réagir
La richesse d'avoir des enfants bilingues: «Un signe d'intelligence»
Rattrapage
Trois idées démantelées par la science
La richesse d'avoir des enfants bilingues: «Un signe d'intelligence»
Début de saison des Canadiens: «Nous sommes tous excités»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premier match mardi soir à Toronto
Début de saison des Canadiens: «Nous sommes tous excités»
Laïcité et loi 94: «Je trouve le Québec ridicule»
Rattrapage
Les chefs sous pression à L'approche du scrutin
Laïcité et loi 94: «Je trouve le Québec ridicule»
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
Rattrapage
Faut-il croire les prix minimaux annoncés?
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
«Faire de Montréal une sorte de plaque tournante du sport féminin»
Rattrapage
Édito de Luc Ferrandez
«Faire de Montréal une sorte de plaque tournante du sport féminin»
Guerre tarifaire: les nouvelles interdictions américaines «surtout symboliques»
Rattrapage
Négociations avec les États-Unis
Guerre tarifaire: les nouvelles interdictions américaines «surtout symboliques»
Projet de 33 G$ en gaz naturel liquéfié: le Canada passe à la vitesse supérieure
Rattrapage
Grande annonce de Mark Carney
Projet de 33 G$ en gaz naturel liquéfié: le Canada passe à la vitesse supérieure
Montréal réclame l'aide de Québec pour financer ses infrastructures d'eau
Rattrapage
2,7 milliards $ par an pendant 10 ans
Montréal réclame l'aide de Québec pour financer ses infrastructures d'eau
Un engouement monstre pour le vote par anticipation
Rattrapage
Les Québécois aux urnes le 5 octobre
Un engouement monstre pour le vote par anticipation
Souverainiste depuis toujours, M. Stréliski déplore les positions du PQ
Rattrapage
Montée de la droite en politique
Souverainiste depuis toujours, M. Stréliski déplore les positions du PQ