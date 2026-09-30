Absentéisme des équipes éducatives

L’absentéisme n’est pas seulement un fléau qui frappe le secteur de la santé, mais aussi le milieu de l'éducation.

Selon un article de Radio-Canada, la prise de congés de maladie, d’invalidité et les lésions professionnelles ont considérablement augmenté chez les employés du ministère de l’Éducation dans les cinq dernières années.

Les postes les plus touchés sont le personnel de soutien, les éducatrices en services de garde et les techniciennes en éducation spécialisée.

Écoutez Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, réagir à ces nouvelles données, mercredi, à La commission.

Il explique que les cas de violence de plus en plus fréquents dans les établissements scolaires expliquent en partie la fatigue des équipes éducatives.