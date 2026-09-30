Projet irréaliste du PQ?

Le chef du Parti québécois a déclaré qu’il souhaitait retirer tous les signes qui lient la monarchie britannique au Québec s’il est élu premier ministre le 5 octobre prochain.

Écoutez l’avocat et constitutionnaliste Frédéric Bérard analyser la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, un tel changement serait simplement impossible, puisque Paul St-Pierre Plamondon devrait demander l’appui des neuf autres provinces et du gouvernement fédéral pour faire changer la Constitution canadienne.