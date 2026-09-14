Nouvelles technologies

Alors que les appels à encadrer l'intelligence artificielle se multiplient à travers le globe, les géants de la technologie poursuivent leur course effrénée.
La pression des investisseurs et les enjeux géopolitiques mondiaux rendent toute tentative de ralentissement quasi impossible.
Écoutez Bruno Guglielminetti faire le point lundi midi à l'émission de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«Est-ce que c'est possible [de ralentir]? Oui, c'est possible. Est-ce que ça va se faire? Non [...] parce que ce sont des entreprises, des géants qui ont passé les dernières années à accumuler des rondes de financement de milliards de dollars et ces gens-là, ils sont redevables à leurs investisseurs.»