Nouvelles technologies

Alors que les appels à encadrer l'intelligence artificielle se multiplient à travers le globe, les géants de la technologie poursuivent leur course effrénée.

La pression des investisseurs et les enjeux géopolitiques mondiaux rendent toute tentative de ralentissement quasi impossible.

Écoutez Bruno Guglielminetti faire le point lundi midi à l'émission de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.