Premier match mardi soir à Toronto

C’est mardi soir qu’aura lieu le coup d’envoi de la saison des Canadiens de Montréal à Toronto.

L'enthousiasme est palpable au sein de l'organisation, qui mise sur la continuité et le développement de son jeune noyau.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Martin McGuire, à ce sujet, mardi, lors de l’émission La commission.

Malgré l'arrivée d'un seul nouveau joueur marquant, soit Chris Kreider, Martin McGuire croit fermement aux chances du Tricolore de franchir une étape supplémentaire.

Le match sera présenté sur les différentes plateformes du réseau Cogeco, mardi soir, dès 19h.