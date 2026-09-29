 Aller au contenu
Premier match mardi soir à Toronto

Début de saison des Canadiens: «Nous sommes tous excités»

par 98.5

0:00
10:35

Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2026 14:02

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Début de saison des Canadiens: «Nous sommes tous excités»
Martin McGuire / Cogeco Média

C’est mardi soir qu’aura lieu le coup d’envoi de la saison des Canadiens de Montréal à Toronto.

L'enthousiasme est palpable au sein de l'organisation, qui mise sur la continuité et le développement de son jeune noyau.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Martin McGuire, à ce sujet, mardi, lors de l’émission La commission.

Malgré l'arrivée d'un seul nouveau joueur marquant, soit Chris Kreider, Martin McGuire croit fermement aux chances du Tricolore de franchir une étape supplémentaire.

Le match sera présenté sur les différentes plateformes du réseau Cogeco, mardi soir, dès 19h.

Vous aimerez aussi

Aucun joueur des autres équipes ne voit les Canadiens gagner la Coupe
Lagacé le matin
Aucun joueur des autres équipes ne voit les Canadiens gagner la Coupe
0:00
2:57
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un taux de participation à 85 % au Québec si le vote était obligatoire?
Rattrapage
Élections 2026
Un taux de participation à 85 % au Québec si le vote était obligatoire?
Promesse de 100 000 logements par an: «Un levier économique majeur» selon le PLQ
Rattrapage
Coût de la vie
Promesse de 100 000 logements par an: «Un levier économique majeur» selon le PLQ
Permis de chasse et pêche gratuits: une promesse de la CAQ qui fait réagir
Rattrapage
Élections 2026
Permis de chasse et pêche gratuits: une promesse de la CAQ qui fait réagir
La richesse d'avoir des enfants bilingues: «Un signe d'intelligence»
Rattrapage
Trois idées démantelées par la science
La richesse d'avoir des enfants bilingues: «Un signe d'intelligence»
Laïcité et loi 94: «Je trouve le Québec ridicule»
Rattrapage
Les chefs sous pression à L'approche du scrutin
Laïcité et loi 94: «Je trouve le Québec ridicule»
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
Rattrapage
Faut-il croire les prix minimaux annoncés?
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
«Faire de Montréal une sorte de plaque tournante du sport féminin»
Rattrapage
Édito de Luc Ferrandez
«Faire de Montréal une sorte de plaque tournante du sport féminin»
Guerre tarifaire: les nouvelles interdictions américaines «surtout symboliques»
Rattrapage
Négociations avec les États-Unis
Guerre tarifaire: les nouvelles interdictions américaines «surtout symboliques»
Projet de 33 G$ en gaz naturel liquéfié: le Canada passe à la vitesse supérieure
Rattrapage
Grande annonce de Mark Carney
Projet de 33 G$ en gaz naturel liquéfié: le Canada passe à la vitesse supérieure
Montréal réclame l'aide de Québec pour financer ses infrastructures d'eau
Rattrapage
2,7 milliards $ par an pendant 10 ans
Montréal réclame l'aide de Québec pour financer ses infrastructures d'eau
Un engouement monstre pour le vote par anticipation
Rattrapage
Les Québécois aux urnes le 5 octobre
Un engouement monstre pour le vote par anticipation
Souverainiste depuis toujours, M. Stréliski déplore les positions du PQ
Rattrapage
Montée de la droite en politique
Souverainiste depuis toujours, M. Stréliski déplore les positions du PQ
«Les demandeurs d’asile ont très peu accès au filet de sécurité sociale»
Rattrapage
Moins de services pour les immigrants?
«Les demandeurs d’asile ont très peu accès au filet de sécurité sociale»
«Je considère que la campagne de la CAQ s'est arrêtée le 25 septembre»
Rattrapage
Campagne électorale 2026
«Je considère que la campagne de la CAQ s'est arrêtée le 25 septembre»