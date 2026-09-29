Élections 2026

La Coalition avenir Québec (CAQ) promet de rendre gratuits les permis de chasse et de pêche pour tous les résidants du Québec.

Une mesure évaluée à près de 50 millions de dollars par année qui suscite autant d'enthousiasme que de scepticisme dans le milieu.

Écoutez le chroniqueur chasse, pêche et plein air Julien Cabana faire le point, mardi après-midi, à La commission.

Tout en reconnaissant l'apport économique majeur des chasseurs et des pêcheurs dans les régions, Julien Cabana se demande si la priorité ne devrait pas plutôt être accordée au soutien du monde de la faune et à la protection des ressources.