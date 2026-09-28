Élections provinciales 2026

La CAQ de Christine Fréchette perd du terrain dans les intentions de vote selon les derniers sondages publiés à une semaine du scrutin.

Après des semaines difficiles, la CAQ enregistre maintenant une chute historique et pourrait même perdre l’ensemble de ses sièges à l’Assemblée nationale.

Les projections de la firme Léger confirment la progression du Parti québécois, qui pourrait réussir à former un gouvernement majoritaire avec seulement 30% des suffrages.

Le Parti libéral pourrait former l’opposition officielle alors que la firme de sondages le crédite de 26% des voix.

De son côté, le Parti conservateur poursuit son ascension. L’équipe d’Éric Duhaime peut espérer obtenir entre 15 et 23 sièges.

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur et créateur de Qc125, détailler le plus récent sondage concernant les élections provinciales, lundi, à La commission.