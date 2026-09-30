L’organisme Anonyme tire la sonnette d’alarme devant le doublement des tentes, atteignant les 200 unités sur la friche Notre-Dame et réclame des investissements urgents en logement.

Écoutez Julien Montreuil, directeur général de l’organisme L’Anonyme, aborder l’accentuation de la crise de l’itinérance à Montréal, mercredi à La commission.

Il explique que la situation sur le terrain dépasse les simples enjeux économiques et découle d'un sous-investissement chronique dans le logement abordable depuis plusieurs décennies, jumelé à des besoins complexes en santé mentale et en dépendances.

L'Anonyme plaide pour des investissements massifs dans des logements adaptés et un accompagnement psychosocial soutenu, affirmant qu'il faut cesser de simplement «gérer» l'itinérance pour plutôt déployer des solutions structurantes à long terme.