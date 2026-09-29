Coût de la vie

Face à la crise du logement qui frappe la province, le Parti libéral du Québec (PLQ) fait de la construction de 100 000 unités par année, son principal projet économique.

Écoutez le candidat pour le Parti libéral du Québec dans Châteauguay, Félix Rhéaume, à ce sujet, mardi, lors de l’émission La commission.

Afin de tripler le rythme actuel des mises en chantier, la formation politique compte miser sur la préfabrication, l'allègement réglementaire, le recrutement de main-d'œuvre et un soutien accru aux municipalités pour leurs infrastructures d'eau.