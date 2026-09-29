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Élections 2026

Un taux de participation à 85 % au Québec si le vote était obligatoire?

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Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2026 14:51

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Un taux de participation à 85 % au Québec si le vote était obligatoire?
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

À quelques jours des élections du 5 octobre, alors que les partis politiques se préparent à faire sortir le vote, la question du taux de participation refait surface. 

Lors du dernier scrutin général de 2022, à peine la moitié des jeunes de 34 ans et moins se sont rendus aux urnes. Au final, le taux de participation de la population en général avait atteint 66,15%.

Dans plusieurs pays, comme la Belgique ou l'Uruguay, l'obligation légale de voter est accompagnée d'amendes ou de sanctions, permettant d'atteindre des taux de participation supérieurs à 85%.

Le Québec devrait-il imiter ce qui se fait ailleurs et rendre le vote obligatoire?

Écoutez la chroniqueuse et autrice du livre Expat, Fadwa Lapierre, qui s'est penchée sur la question, mardi, à La commission.

«Les experts disent que ça pourrait augmenter de 10% à 20 % de plus. Ça veut dire que si le Québec rendait le vote obligatoire, on pourrait dire que notre taux de vote serait plus autour de 85 %...»

Fadwa Lapierre

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