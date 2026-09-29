Élections 2026

À quelques jours des élections du 5 octobre, alors que les partis politiques se préparent à faire sortir le vote, la question du taux de participation refait surface.

Lors du dernier scrutin général de 2022, à peine la moitié des jeunes de 34 ans et moins se sont rendus aux urnes. Au final, le taux de participation de la population en général avait atteint 66,15%.

Dans plusieurs pays, comme la Belgique ou l'Uruguay, l'obligation légale de voter est accompagnée d'amendes ou de sanctions, permettant d'atteindre des taux de participation supérieurs à 85%.

Le Québec devrait-il imiter ce qui se fait ailleurs et rendre le vote obligatoire?

Écoutez la chroniqueuse et autrice du livre Expat, Fadwa Lapierre, qui s'est penchée sur la question, mardi, à La commission.