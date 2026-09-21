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Le nouveau «Far West» en entreprise

Quoi penser des courriels rédigés par l’intelligence artificielle?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 21 septembre 2026 11:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quoi penser des courriels rédigés par l’intelligence artificielle?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

L'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rédaction de courriels et de messages au travail est désormais omniprésente, mais elle suscite un réel malaise chez de nombreux professionnels.

Manque de sincérité perçu, absence de politiques claires dans plus de 60 % des entreprises québécoises: le phénomène s'apparente à un véritable «Far West».

Alors que certains outils sont directement intégrés aux logiciels de travail, employés et gestionnaires se renvoient la balle.

Écoutez Kevyn Gagné, conseiller en ressources humaines, collaborateur au journal Les Affaires et chargé de cours en relations industrielles à l’UQTR, qui souligne l'importance d'encadrer ces pratiques, d'établir des attentes claires et de former l'ensemble du personnel pour préserver des relations humaines authentiques au travail.

«C'est un fléau en ce sens que beaucoup d'entreprises, je vous dirais plus de 60 % des entreprises au Québec, n'ont pas de politique en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle.»

Kevyn Gagné

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