Un phénomène en forte hausse

La forte hausse de l'absentéisme et des congés de maladie chez le personnel de soutien dans les écoles du Québec est-elle uniquement liée à la violence chez les jeunes?
Le chroniqueur Luc Ferrandez estime que non et appelle à une meilleure gestion des ressources humaines.
Il critique également l'attitude de certains syndicats.
Écoutez son coup de gueule, mercredi, à Lagacé le matin.
«C'est pas vrai que c'est juste un problème de violence. [...] C'est tout aussi un problème de personnes qui ont choisi un métier difficile [...] qui ont des problèmes personnels eux-mêmes [...] Arrêtons de penser qu'on est à Gaza! Arrêtons de dire que c'est la fin du monde!»