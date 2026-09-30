Un phénomène en forte hausse

La forte hausse de l'absentéisme et des congés de maladie chez le personnel de soutien dans les écoles du Québec est-elle uniquement liée à la violence chez les jeunes?

Le chroniqueur Luc Ferrandez estime que non et appelle à une meilleure gestion des ressources humaines.

Il critique également l'attitude de certains syndicats.

Écoutez son coup de gueule, mercredi, à Lagacé le matin.