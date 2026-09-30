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Un phénomène en forte hausse

Absentéisme du personnel de soutien: «Arrêtons de penser qu'on est à Gaza!»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Absentéisme du personnel de soutien: «Arrêtons de penser qu'on est à Gaza!»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La forte hausse de l'absentéisme et des congés de maladie chez le personnel de soutien dans les écoles du Québec est-elle uniquement liée à la violence chez les jeunes?

Le chroniqueur Luc Ferrandez estime que non et appelle à une meilleure gestion des ressources humaines.

Il critique également l'attitude de certains syndicats.

Écoutez son coup de gueule, mercredi, à Lagacé le matin.

«C'est pas vrai que c'est juste un problème de violence. [...] C'est tout aussi un problème de personnes qui ont choisi un métier difficile [...] qui ont des problèmes personnels eux-mêmes [...] Arrêtons de penser qu'on est à Gaza! Arrêtons de dire que c'est la fin du monde!»

Luc Ferrandez

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