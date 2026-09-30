Le suspect numéro un

Avez-vous l'impression que nos assiettes modernes menacent notre santé?

Le Dr Michael Bensoussan, gastro-entérologue, tire la sonnette d'alarme.

Alors que près de 45% de la nourriture consommée au Canada est ultra-transformée, les maladies digestives chroniques et les cancers du côlon chez les jeunes grimpent en flèche...

Si le lien de causalité reste complexe à prouver scientifiquement, ces aliments remplis d'additifs chimiques sont les suspects numéro un.

Écoutez Dr Michael Bensoussan, gastro-entérologue à l’Hôpital Charles-Lemoyne, au micro de Marie-Eve Tremblay mercredi.