Les chefs sous pression à L'approche du scrutin

La campagne électorale tire à sa fin et la question du port de signes religieux au sein des écoles publiques refait surface, plaçant plusieurs chefs politiques sur la défensive au sujet de la loi 94.

Interrogé sur les contours de la loi 94 et sur le bénévolat des mères portant le voile à l'école, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard a réitéré qu'il ne comptait pas modifier cette loi, tout en se retrouvant sous le feu des critiques pour ce positionnement.

Face à l'intransigeance du débat, l'animatrice Nathalie Normandeau n'a pas caché son exaspération quant aux dérives de cette controverse touchant les parents bénévoles.

Écoutez Nathalie prendre position, mardi, à La commission.