Faut-il croire les prix minimaux annoncés?

Le Bureau de la concurrence enquête sur les pratiques de fixation des prix des circulaires. Les rabais annoncés sont-ils de véritables aubaines ou les consommateurs sont-ils induits en erreur par des prix minimaux fixés par les grands fournisseurs?

Écoutez Pascal Thériault, agronome et économiste à l’Université McGill, à La commission mardi.

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