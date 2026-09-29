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Faut-il croire les prix minimaux annoncés?

Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2026 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
La commission / Cogeco Média

Le Bureau de la concurrence enquête sur les pratiques de fixation des prix des circulaires. Les rabais annoncés sont-ils de véritables aubaines ou les consommateurs sont-ils induits en erreur par des prix minimaux fixés par les grands fournisseurs?

Écoutez Pascal Thériault, agronome et économiste à l’Université McGill, à La commission mardi.

Autres sujets abordés

  • L'impact des prix minimaux annoncés sur les enseignes à rabais;
  • La présence de réductions en magasin non affichées dans les circulaires;
  • La stratégie des produits d'appel et les variations de prix d'une semaine à l'autre;
  • La politique des « formats économiques » et leur réelle économie au 100 g.

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