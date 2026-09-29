Faut-il croire les prix minimaux annoncés?

Le Bureau de la concurrence enquête sur les pratiques de fixation des prix des circulaires. Les rabais annoncés sont-ils de véritables aubaines ou les consommateurs sont-ils induits en erreur par des prix minimaux fixés par les grands fournisseurs?
Écoutez Pascal Thériault, agronome et économiste à l’Université McGill, à La commission mardi.
Autres sujets abordés
- L'impact des prix minimaux annoncés sur les enseignes à rabais;
- La présence de réductions en magasin non affichées dans les circulaires;
- La stratégie des produits d'appel et les variations de prix d'une semaine à l'autre;
- La politique des « formats économiques » et leur réelle économie au 100 g.