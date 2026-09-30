Faut-il abolir la monarchie au Québec?
Même si la majorité des auditeurs se disent favorables à son abolition, beaucoup restent convaincus qu'il ne s'agit pas d'une priorité dans le contexte actuel.
En studio, l'échange s'anime entre Marie-Eve Tremblay et Stéphane Gendron.
Ce dernier ne mâche pas ses mots face aux propositions de Paul St-Pierre Plamondon, dénonçant une approche inutilement agressive et une volonté de susciter la confrontation politique.
Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, donner son avis à ce sujet, mercredi à L'instinct Marie-Eve.
«Je me dis: écoutez, mesdames et messieurs, il est même pas élu qu'on commence à perdre notre temps sur des niaiseries.»