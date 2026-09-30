Faut-il abolir la monarchie au Québec?

Même si la majorité des auditeurs se disent favorables à son abolition, beaucoup restent convaincus qu'il ne s'agit pas d'une priorité dans le contexte actuel.

En studio, l'échange s'anime entre Marie-Eve Tremblay et Stéphane Gendron.

Ce dernier ne mâche pas ses mots face aux propositions de Paul St-Pierre Plamondon, dénonçant une approche inutilement agressive et une volonté de susciter la confrontation politique.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, donner son avis à ce sujet, mercredi à L'instinct Marie-Eve.