 Aller au contenu

Spécial «électoral» | L’énigme du mercredi 30 septembre

par 98.5

0:00
2:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2026 06:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «électoral» | L’énigme du mercredi 30 septembre
L'énigme du jour / Cogeco Média

Écoutez l’énigme du mercredi 30 septembre à l'émission de Patrick Lagacé.

 Voici d'ailleurs la réponse de l'énigme de mardi: «Promesse»

Vous aimerez aussi

Faut-il resserrer la loi pour encadrer le privilège de conduire des aînés?
L'instinct Marie-Eve
Faut-il resserrer la loi pour encadrer le privilège de conduire des aînés?
0:00
19:11
Nos conversations avec l’IA sont-elles confidentielles?
Le Québec maintenant
Nos conversations avec l’IA sont-elles confidentielles?
0:00
4:17
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Grosso modo, les francophones sont d'accord avec la loi 21»
Rattrapage
Laïcité et position inconfortable du PLQ
«Grosso modo, les francophones sont d'accord avec la loi 21»
Une première victoire signée Dobes et les joueurs de soutien pour les Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Lever de rideau
Une première victoire signée Dobes et les joueurs de soutien pour les Canadiens
L'intelligence artificielle rebaptisée «super intelligence» par Donald Trump
Rattrapage
Rencontre avec les géants de la techno
L'intelligence artificielle rebaptisée «super intelligence» par Donald Trump
Remplacée par l’IA: «L’histoire est fictive, mais l’inquiétude est très réelle»
Rattrapage
Un cri du coeur d’une actrice fait réagir
Remplacée par l’IA: «L’histoire est fictive, mais l’inquiétude est très réelle»
Campagne «C’est à nous»: nos artistes célèbrent notre culture web
Rattrapage
Parodies et nostalgie
Campagne «C’est à nous»: nos artistes célèbrent notre culture web
Le CH sur Prime: «On va bénéficier de la technologie d'Amazon» -Alain Crête
Rattrapage
Le nouveau descripteur des matchs
Le CH sur Prime: «On va bénéficier de la technologie d'Amazon» -Alain Crête
Immigrants: «Si on ne leur permet pas de s'intégrer, on va créer des ghettos»
Rattrapage
La CAQ veut leur restreindre des services
Immigrants: «Si on ne leur permet pas de s'intégrer, on va créer des ghettos»
Le journalisme en 2026: «Il faut que tu mettes tes préjugés de côté»
Rattrapage
Livre «La vérité n’a pas de camp»
Le journalisme en 2026: «Il faut que tu mettes tes préjugés de côté»
Banni aux États-Unis: «On est résilient et on va continuer de se battre»
Rattrapage
Nouvelle campagne du Groupe Geloso
Banni aux États-Unis: «On est résilient et on va continuer de se battre»
Diffusion du hockey: pourquoi est-ce devenu si complexe et coûteux?
Rattrapage
Les dessous d'une longue négociation
Diffusion du hockey: pourquoi est-ce devenu si complexe et coûteux?
Attente pour une chirurgie: «Le délai fait juste empiler d’autres problèmes»
Rattrapage
Il songe à se tourner vers le privé
Attente pour une chirurgie: «Le délai fait juste empiler d’autres problèmes»
«Lancer des chaises, pour des enfants de 6, 7, 8 ans, c’est assez commun»
Rattrapage
Agressivité dans les écoles
«Lancer des chaises, pour des enfants de 6, 7, 8 ans, c’est assez commun»
«Une étape additionnelle pour franchir notre dépendance des États-Unis»
Rattrapage
28 millions de tonnes par an de gaz naturel
«Une étape additionnelle pour franchir notre dépendance des États-Unis»
«Il faut limiter les endroits de consommation pour pouvoir mieux contrôler»
Rattrapage
Alcool dans les arénas
«Il faut limiter les endroits de consommation pour pouvoir mieux contrôler»