Édito de Luc Ferrandez

À la suite du succès retentissant des Championnats du monde de cyclisme, l'enthousiasme du public et les éloges des équipes internationales ouvrent la porte à de nouvelles ambitions sportives pour la métropole.

Saluant la réponse exceptionnelle de la foule et l'engagement des bénévoles, Luc Ferrandez souligne que cet engouement démontre le potentiel de la région pour accueillir un Grand Prix cycliste féminin annuel.

Un tel événement permettrait de positionner Montréal comme une plaque tournante du sport féminin.

Écoutez l'édito de l'animateur Luc Ferrandez, mardi, à la suite du succès retentissant des Mondiaux de cyclisme.