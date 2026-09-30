L’équilibre de vie avant la vie professionnelle

Le monde du travail et les habitudes de la génération Z ne font pas bon ménage.

Les jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi sont souvent confrontés à un cadre très strict qui ne correspond pas toujours à leurs attentes en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les habitudes de ces nouveaux travailleurs ont dernièrement fait parler alors qu’ils sont nombreux à venir en emportant un café glacé lors d’entretiens d’embauche.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle expliquer le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.