Négociations avec les États-Unis

L'entrée en vigueur de nouvelles interdictions d'importation aux États-Unis visant des produits canadiens, comme la bière, le vin, les spiritueux, la mélasse et les motos relève davantage du spectacle politique que d'un véritable impact économique.

Écoutez Richard Ouellet, professeur de droit international économique à l'Université Laval, faire le point mardi à La commission.

Selon l'expert, ces mesures s'inscrivent dans une stratégie de positionnement du président américain Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat.