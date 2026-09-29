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Négociations avec les États-Unis

Guerre tarifaire: les nouvelles interdictions américaines «surtout symboliques»

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Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2026 12:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Guerre tarifaire: les nouvelles interdictions américaines «surtout symboliques»
Donald Trump / (AP Photo/Alex Brandon)

L'entrée en vigueur de nouvelles interdictions d'importation aux États-Unis visant des produits canadiens, comme la bière, le vin, les spiritueux, la mélasse et les motos relève davantage du spectacle politique que d'un véritable impact économique.

Écoutez Richard Ouellet, professeur de droit international économique à l'Université Laval, faire le point mardi à La commission.

Selon l'expert, ces mesures s'inscrivent dans une stratégie de positionnement du président américain Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat.

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