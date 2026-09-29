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Un cri du coeur d’une actrice fait réagir

Remplacée par l’IA: «L’histoire est fictive, mais l’inquiétude est très réelle»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2026 09:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Remplacée par l’IA: «L’histoire est fictive, mais l’inquiétude est très réelle»
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le cri du cœur lancé par l’actrice Fanny Lavoie dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux n’a pas tardé à faire écho. 

Elle explique avoir perdu un rôle, puisqu’elle a été remplacée par l’intelligence artificielle. 

Les réactions ont été rapides et nombreuses et plusieurs sont tombés dans le piège: il s’agissait d’une simulation. 

Fanny Lavoie explique toutefois que le message derrière cette vidéo est bien réel. 

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, donner plus de détails au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

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