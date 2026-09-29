Un cri du coeur d’une actrice fait réagir

Le cri du cœur lancé par l’actrice Fanny Lavoie dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux n’a pas tardé à faire écho.

Elle explique avoir perdu un rôle, puisqu’elle a été remplacée par l’intelligence artificielle.

Les réactions ont été rapides et nombreuses et plusieurs sont tombés dans le piège: il s’agissait d’une simulation.

Fanny Lavoie explique toutefois que le message derrière cette vidéo est bien réel.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, donner plus de détails au micro de Patrick Lagacé, mardi.