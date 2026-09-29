Livre «La vérité n’a pas de camp»

Les médias traversent depuis quelques années une réalité particulière, notamment aux États-Unis. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, sa relation avec la presse est, pour le moins, tumultueuse.

À travers ça, des médias alternatifs font leur apparition, menant à la naissance des «faits alternatifs».

Écoutez François Cardinal, auteur, vice-président information et éditeur adjoint à La Presse, au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Il aborde notamment les bases du métier, le cœur même de la carrière de journaliste.