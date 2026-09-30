Rencontre avec les géants de la techno

Lors d'une rencontre à la Maison-Blanche réunissant les géants de la technologie, le président américain Donald Trump a signé un décret pour rebaptiser l'intelligence artificielle sous le terme de «super intelligence».

Cet événement met en lumière les enjeux d'un secteur qui privilégie pour l'instant l'autorégulation afin de ne pas perdre de terrain face à la compétition internationale, et ce, malgré les inquiétudes d'une vaste majorité de la population américaine.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle décortiquer cette rencontre au sommet à la Maison-Blanche, mercredi, à Lagacé le matin.