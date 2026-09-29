La CAQ veut leur restreindre des services

Face aux propositions de restreindre le panier de services offert à certains immigrants, Luc Ferrandez s'élève contre ce qu'il considère être un piège pour la société québécoise.

En s'appuyant sur l'exemple des banlieues européennes marginalisées, il explique que priver les nouveaux arrivants d'accès aux garderies ou d'une aide adéquate ne les incitera pas à partir, mais les condamnera plutôt à la pauvreté...

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi à Lagacé le matin.