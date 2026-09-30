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Benoît McGinnis brille

Un Cyrano dépoussiéré et moderne à voir au Rideau Vert

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2026 06:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un Cyrano dépoussiéré et moderne à voir au Rideau Vert
La nouvelle mouture de Cyrano de Bergerac, présentée au Théâtre du Rideau Vert, propose une relecture moderne et épurée du classique d'Edmond Rostand. / Crédit photo: Danny Taillon

La nouvelle mouture de Cyrano de Bergerac, présentée au Théâtre du Rideau Vert, propose une relecture moderne et épurée du classique d'Edmond Rostand.

Mettant en vedette Benoît McGinnis dans le rôle-titre, cette mise en scène de René Richard Cyr délaisse les grands chapeaux et combats d'épée pour privilégier la beauté de la langue et la quête amoureuse.

Réduite à une durée de 1 h 50, la pièce conserve néanmoins le texte original.

Portée par des performances poignantes, notamment celle d'Alexis Martin dans le rôle du comte de Guiche, cette production accessible séduit déjà le public montréalais.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin

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