Benoît McGinnis brille

La nouvelle mouture de Cyrano de Bergerac, présentée au Théâtre du Rideau Vert, propose une relecture moderne et épurée du classique d'Edmond Rostand.

Mettant en vedette Benoît McGinnis dans le rôle-titre, cette mise en scène de René Richard Cyr délaisse les grands chapeaux et combats d'épée pour privilégier la beauté de la langue et la quête amoureuse.

Réduite à une durée de 1 h 50, la pièce conserve néanmoins le texte original.

Portée par des performances poignantes, notamment celle d'Alexis Martin dans le rôle du comte de Guiche, cette production accessible séduit déjà le public montréalais.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin.