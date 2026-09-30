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LNH

La valeur des Canadiens de Montréal grimpe à 3,8 milliards $US

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2026 06:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
La valeur des Canadiens de Montréal grimpe à 3,8 milliards $US
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Selon le plus récent classement du média spécialisé Sportico, la valeur des Canadiens de Montréal a grimpé de 15 % en un an pour atteindre 3,8 milliards $US (environ 5,4 milliards $ canadiens). 

Le Tricolore se maintient ainsi au troisième rang des franchises les plus lucratives de la LNH, derrière les Maple Leafs de Toronto (4,8 milliards $US) et les Rangers de New York (4,15 milliards $US).

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-MIchel Bourque faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Victoire de 3-2 du CH contre les Leafs; 
  • Ambiance particulièrement terne lors du match d'ouverture à Toronto;
  • Perte de 38 000 $ par jour pour le gardien Connor Hellebuyck en raison de son arrêt de travail chez les Jets;
  • Coup d'envoi des séries éliminatoires du Baseball majeur. 

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