Selon le plus récent classement du média spécialisé Sportico, la valeur des Canadiens de Montréal a grimpé de 15 % en un an pour atteindre 3,8 milliards $US (environ 5,4 milliards $ canadiens).

Le Tricolore se maintient ainsi au troisième rang des franchises les plus lucratives de la LNH, derrière les Maple Leafs de Toronto (4,8 milliards $US) et les Rangers de New York (4,15 milliards $US).

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-MIchel Bourque faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

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